AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişiklikle kaçak avcılığa darbe vurulacağını bildirdi.

Milletvekili Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek nesiller açısından deniz varlıklarının korunması amacıyla hazırlanan ve 48 yıldır beklenen Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifinin yasalaştığını belirtti.

Balıkçılık alanında milat olarak kabul edilebilecek düzenlemenin hayata geçtiğini aktaran Aksal, değişikliğin, kaçak avcılık yaparak dürüst balıkçıların hakkını çalanların sonunu getireceğini kaydetti.

Değişikliğin su ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi ve balıkçılık kaynaklarının korunması için ihtiyaç duyulan düzenlemeleri içerdiğini belirten AK Parti Milletvekili Aksal, şu bilgileri aktardı:

"Sektör paydaşları, akademi camiası, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kurallara uyan gerçek balıkçılar, düzenlemeyi dört gözle bekledi. Düzenlemenin üç tarafı denizlerle çevrili mavi vatanımız için hayırlı olmasını diliyorum. Düzenlemeyle kaçak ruhsatsız teknelerle gırgır, trol, algarna ile avcılık yapanlara, deniz patlıcanı veya midye gibi su ürünlerini illegal yollarla dalarak avlayanlara ve Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Karadeniz'de ışıkla avcılık yapanlara 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Ayrıca gemiler dahil tüm av araçlarına ve yakaladıkları ürünlere el konulacak, tekneler ve av araçları kamu kurumları veya bilimsel kuruluşlara bağışlanacak, bağışlanamayanlar imha edilecek. Marmara'da, boğazlarda kaçak trol çekenlerin bu fiili 2 yıl içinde tekrar işlemeleri halinde kanunda sayılan cezalara ilave olarak 1 ile 3 yıl hapis cezası verilecek."

Milletvekili Aksal, balık çiftliklerine de yeni düzenlemeler geldiğini belirterek, "Balık çiftliklerine uygulanan 3 bin 292 lira tutarındaki idari para cezası yeni düzenlemeyle aykırılığın niteliğine göre 10 bin liradan 100 bin liraya kadar uygulanacak ve masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptıkları aykırı faaliyetler düzelttirilecek. Aykırılığın tekrarı durumunda para cezası katlanarak artacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Aksal, su ürünlerinin göç etmesine, üremesine imkan sağlayacak su yapılarının yapılması ve işler durumda tutulması şartlarına uymayanların idari para cezasının ise 100 bin liradan 250 bin liraya kadar artırıldığını kaydetti.

Doğal göllere, akarsulara ve denizlere yabancı tür canlıları (pirana, Amerikan veya Avrupa levreği, çim sazanı, havuz sazanı gibi) izinsiz bırakanlara 10 bin lira, kurum ise 20 bin lira idari para cezası uygulanacağını belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin uzaktan algılama sistemleri ve teknolojik imkanlarla izlenmesi, denetlenmesi ve kayıt altına alınması sağlanacak. Getirilen kurallara aykırı hareket edenlere 5 bin lira ile 25 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

Deniz patlıcanı, akivades ve sülük gibi su ürünlerini kaçak yollarla yurt dışına kaçıranlara ilk seferinde 5 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca nakil vasıtalarına ve av araçlarına el konularak, aykırılığın 2 yıl içinde tekrarı halinde 1-3 yıl hapis cezasına hükmedilecek.

Dinamitle, zehirli kimyasal maddelerle veya elektrikle balık avcılığı yapanlara 3 bin 292 lira olarak uygulanan para cezası da 10 bin liraya çıkarıldı."