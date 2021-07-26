AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, buğday alımlarının devam ettiği TMO-TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi'nde incelemelerde bulundu.

Aksal, buğday alımlarıyla ilgili Keşan TB (Ticaret Borsası) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz ve TMO-TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi Müdürü Ali Gücüyeter'den bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Aksal, Trakya'nın en yüksek rakamlarda hizmet veren borsasının Keşan'da olduğunu söyledi.

Buğday hasadının bölgede tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Aksal, şunları kaydetti:

"Yağmurun zamanında yağması çok iyi oldu. Buğday verimi, fiyat çok iyi. Vatandaşımız, üreticimiz çok memnun. Üreticimizi lisanslı depoculuğa her zaman teşvik ediyoruz. Lisanslı depolarda üreticimiz ürününü istediği zaman satabilir. Hasat döneminde ürünün en bol olduğu dönemde vatandaş ürününü satmak istemiyorsa burada bir sürü alternatif ve teşvikler var. Burada 7 grupta alımı açtık. Vatandaşımız ister kendi adına, ister TMO adına ürününü buraya koyabiliyor. Bu yıl ülkemizin bazı bölgelerinde kuraklık yaşandı, vatandaşta çok fazla ürün kalmadı. Hem verim hem fiyatın çok iyi olması büyük bir kısım ürünün satılmasına sebep oldu.

Hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bölgemizde ayçiçeği hasadına da yaklaşıyoruz. İnşallah ayçiçeği ve çeltikte de verim bol olur."

Ziyarete Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da katıldı.