AK Parti Efeler'de görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'na Hüsnü Elbir'in atanmasının ardından, ilçe yürütme kurulu da belirlendi. Açıklanan yürütme kurulunda yer alan isimler ve aldıkları görevler şu şekilde;

Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti ) Efeler İlçe Başkanlığı'nda yürütme kurulu üyeleri belli oldu.

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