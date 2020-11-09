AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir: Atatürk, Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur. - Son Dakika

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir: Atatürk, Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur.

09.11.2020 20:38
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir: Atatürk, Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur., System.String[]

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız" dedi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız" dedi.

Atatürk; sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir lider olduğunu belirten AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, " 10 Kasım'lar, sadece yas günü değil, O'nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz günler olmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak; yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmak, milli kültürümüze sahip çıkarak yeniden büyük bir medeniyet tesisi için çalışmak demektir" dedi.

Elbir mesajının devamında; "Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Kurtuluş savaşımızın önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir: Atatürk, Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, AK Parti, Türkiye, Efeler, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir: Atatürk, Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur. - Son Dakika


Son Dakika

Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Son Dakika: Ermenistan'dan ateşlenen füze Rus helikopterini düşürdü: 2 mürettebat hayatını kaybetti Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Azerbaycan ordusu, 48 köy, 1 kasaba ve 8 stratejik noktayı daha işgalden kurtardı Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı Şuşa'da kontrolü kaybeden Ermenistan, yenilgiyi kabul etti: Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız
Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı         
20:42
Donald Trump, günler sonra seçim dışında bir açıklama yaptı: Koronavirüs aşısı yakında geliyor Donald Trump, günler sonra seçim dışında bir açıklama yaptı: Koronavirüs aşısı yakında geliyor         
20:27
Koyun otlatan çoban, köprü altında çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu Koyun otlatan çoban, köprü altında çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu         
20:02
Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi         
19:30
İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş         
19:26
Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir         
19:10
Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi         
18:15
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Babil dizisi final yapıyor         
13:05
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 20:48:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir: Atatürk, Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei