AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir: "Efeler Belediyesi hizmetten çok logo üretiyor" - Son Dakika

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Efeler Belediyesi'ndeki logo değişikliğine tepki göstererek, "Efeler Belediyesi hizmetten çok logo üretiyor" dedi.

Aydın'ın büyükşehir statüsünü kazanmasının ardından merkez ilçede kurulan Efeler Belediyesi'nin ilk logosu 2014 yılında gerçekleştirilen seçimlerle Efeler Belediye Başkanı olarak seçilen Efeler Belediyesi Kurucu Başkanı CHP'li M. Mesut Özakcan tarafından düzenlenen yarışma ile belirlenmiş, birinci gelen logonun sahibi ödüllendirilerek logo kullanmaya başlanmıştı. 2019 yılındaki seçimlerle görevi devralan CHP'li M. Fatih Atay'ın ilk icraatlerinden bir tanesi logo değişikliği oldu. 2019'un Kasım ayında logo değişikliğine gidilerek ikinci bir yarışma düzenlendi. Düzenlenen yarışmada da birinci gelen logo sahibi ödüllendirilerek logo kullanımına alındı.

22 ay sonra logo yeniden değişti

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Efeler Belediye Meclisi toplantısında belediyede yeniden logo değişikliği maddesi gündeme alındı. AK Partili meclis üyelerinin ret oylarına karşılık oy çokluğu ile meclisten geçen yeni logo en çok tartışılan konulardan biri oldu. 22 ay sonra yeniden logoda değişikliğe gidilirken, yeni logo Efeler ilçesini temsil eden hiçbir figür bulundurmadığı gerekçesi ile AK Partili meclis üyeleri tarafından eleştirildi. Efeler'in 'E'si ön plana çıkartılarak hazırlanan yeni logo vatandaşlardan da tepki çekti.

"Vatandaş logo değil, hizmet bekliyor"

Efeler Belediyesi'nin logo değişikliğine bir tepki de AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir'den geldi. Elbir, belediyenin asli görevinin hizmet üretmek olduğunu hatırlatarak, "Belediye başkanı Fatih bey göreve gelir gelmez logo değişikliğine gitti. İlk logonun izleri silinerek yeni logo belediyeye ait her yerde yer aldı. Daha iki sene bile dolmadan yeniden logo değişikliğe gidilmesinin geçerli bir izahı asla olamaz. Yeni logo ile yeniden her şey değişecek ve bu değişimin faturası Efeler halkının belediyeye ödediği vergilerle ödenecek. Kaldı ki bu logoyu kim çizdi? Çizene ödül yine verilecek mi? Eski logonun nesi vardı da yeniden değişikliğe gidilmek istendi? soruları yanıt bulmuş değil. Efeler halkı belediyeden logo değil, hizmet bekliyor. Efeler'in onca yol, otopark, sosyal donatı alanı vs vs. gibi onca sorunu varken bu logo değişikliğini asla doğru bulmuyoruz" dedi.

"Yeni logoda ilçeye özgü hiçbir öge yok"

Yeni logonun Efeler ilçesini temsil eden başta efe olmak üzere başka hiçbir şeyin figürünün bulunmadığını kaydeden Elbir, "Logolar insanlarda algı oluşturmak, her gördüğünde logonun sahibi olan firma ya da kurumun hatırlanması amacı ile yapılır. Bu logoda koca bir 'E' harfi var. Efeler'i anlatan hiçbir figür yok. Kaldı ki yalnız başına kullanılan 'E' harfi kime sorarsanız sorun 'eczane'den başka bir şey anımsatmaz" diye konuşarak Efeler'in; inciri, zeytini, pamuğu, enginarı, kestanesi, Tralleis Antik Kenti ve daha sayamadığımız bir çok ön plana çıkan ürün ve antik yeri varken neden 'E' harfi ön plana çıkartılmak isteniyor? Bu logo şehrimize ne getirecek? diye sordu. - AYDIN