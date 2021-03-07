AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, "Kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşıdır" - Son Dakika

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, "Kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşıdır"

07.03.2021 18:17
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir,

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Elbir, "Kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşıdır" dedi.

Kadınların bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergeleri olduğunu ifade eden AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, mesajında "Hoşgörü, sevgi ve fedakarlığı temsil eden kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşlarıdır. Özgüvenli, üretime katılan ve bilgi düzeyi yüksek kadınlardır. Güçlü nesillere ve aile yapısına, toplum yaşamının ayrılmaz parçası olan kadınlar tarafından yön verilmektedir. Bugün bilimden sanata, spordan iş hayatına kadar pek çok alanda üstün başarı gösteren kadınlarımız, kadınların annelik vazifesi dışında ülkenin güçlü yapısında dinamo etkisi gösterdiğini kanıtlamaktadır. Onların hayatın her alanında daha etkin rol alması, hak ettiği değeri görmesi ve yaşamımızda daha fazla söz sahibi olması için toplumun her ferdine görev düşmektedir. Kadınlarımıza sunulan imkanların arttırılması; toplum geleceğinin garantisidir. AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı olarak; kadınlarımıza başta ekonomi, spor, sanat ve eğitim olmak üzere her alanda destek vermekten gurur duyuyor; başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere her zaman yanımızda olan tüm fedakar kadınlarımızın ve attığım her adımda bana güç veren eşim ve kızımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, Kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşıdır
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, Kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşıdır

AK Parti, Hisarcık, Efeler, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, 'Kadınlarımız, geleceğin teminatı toplumun temel taşıdır' - Son Dakika


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