AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'ndan esnaf ziyareti - Son Dakika

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'ndan esnaf ziyareti

16.11.2020 12:31
AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'ndan esnaf ziyareti, System.String[]

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve yönetim kurulu üyeleri esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve yönetim kurulu üyeleri esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, yönetim kurulu üyeleri ve partililer ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, esnafların sorunlarını dinledi. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir önderliğinde yapılan esnaf ziyaretlerinde üye çalışmaları da gerçekleştirildi.

2023 hedeflerine ilerlemek amacıyla halkın taleplerinin dinlediğini belirten Başkan Elbir, "Halkın arasında, halkla birlikte hem Türkiye'nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyor hem de halkın taleplerini dinliyoruz. AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı olarak, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Hümeyra Ege, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Ozan Ancın, yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle teşkilatlarımız ile esnaflarımızı ziyaret ettik, talep ve düşüncelerini dinledik. Allah'ın izniyle bu zor zamanları da yine birlikte aşacak ve özlenen güzel günlere kavuşacağız. Aydın'ın 17 ilçesinin, AK Parti'ye kazandırılması hedeflerine karşı adım adım devam ediliyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'ndan esnaf ziyareti
AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'ndan esnaf ziyareti
AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'ndan esnaf ziyareti
AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'ndan esnaf ziyareti
AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'ndan esnaf ziyareti

AK Parti, Efeler, Kadın, Esnaf, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'ndan esnaf ziyareti - Son Dakika


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