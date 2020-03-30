AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları yaşlıların yardımına koştu - Son Dakika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler ilçe Gençlik Kolları, ilçe başkanlığında üye kaydı bulunan 65 yaş ve üstü üyeleri arayarak vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamak konusunda yardımcı oldu.



İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Aydın'ın Efeler ilçesinde de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı bulunuyor. AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları günlerini evde geçiren bu vatandaşları unutmadı. Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Seyhan Koyuncu ve yönetimi ilçe başkanlığına üye kaydı bulunan 65 yaş ve üstü parti üyelerini arayarak herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak, ihtiyacı olan vatandaşlara taleplerinin karşılanması konusunda yardımcı oldu.



Vatandaşlara Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek aradıklarını belirten AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Seyhan Koyuncu, "İçerisinde bulunduğumuz durumda yaşlı vatandaşlarımıza hizmet etmek ve onların sağlığını korumak için bizlere büyük iş düşüyor. Gençlik kolları yöneticileri olarak koronavirüs salgınından dolayı günlerini evde geçirmek zorunda olan 65 yaş ve üstü üyelerimize telefon ile ulaşarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettik. Kendilerine bir ihtiyaçlarının olup olmadığını varsa da karşılayabileceğimizi söyledik. Bizden destek talep eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasını konusunda da yardımcı olduk" dedi. - AYDIN