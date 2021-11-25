AK Parti Eflani İlçe Başkanlığına Erdal Karaman atandı - Son Dakika

AK Parti Eflani İlçe Başkanlığına Erdal Karaman'ın atandı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Başkanı Muhammet Ersin Cebeci'nin bir süre önce istifa ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında AK Parti Eflani İlçe Başkanlığı görevine Erdal Karaman atandı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, "AK Parti Eflani İlçe Başkanlığına Erdal Karaman atanmıştır. Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.