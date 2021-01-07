AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'dan Ağın ve Keban ilçelerine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'dan Ağın ve Keban ilçelerine ziyaret

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Ağın ve Keban ilçelerine ziyarette bulundu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Ağın ve Keban ilçelerine ziyarette bulundu. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağın ilçesine gelen Ağar, buradan Bahadırlar köyüne geçerek 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan Elazığlı polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un babası Bünyamin Uzun ile görüştü, şehidin adına yapımı süren mesire alanında incelemede bulundu. Ağın Kaymakamı Neslihan Kısa'yı da ziyaret eden Ağar, daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ağın ile bir araya geldi. Ağar, Keban ilçesini de ziyaret etti.

Son Dakika

Avrupa'nın gündemindeki Ozan Tufan'ın menajeri: Henüz bize resmi bir teklif gelmedi

Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil

Çifte cinayet suçlamasıyla 2 kez müebbeti istenen şahıs beraat edince, adliye bahçesi karıştı

Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor

Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu

DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor

Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı