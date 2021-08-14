AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ, Ağın ve Keban ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Ağın ve Keban ilçelerine ziyarette bulundu.
Demirbağ, beraberinde partisinin il başkanı yardımcısı Cengiz Taş ile Ağın ilçesine geldi.
AK Parti Ağın İlçe Teşkilatını ziyaret eden Demirbağ, partisinin ilçe Başkanı Mehmet Ağın'dan ilçe hakkında bilgi aldı, ardından esnaf ziyareti etti.
Daha sonra Keban'a geçen Milletvekili Demirbağ, partisinin ilçe Başkanı Turgay Toprak ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.
Demirbağ, sonrasında esnafa ziyarette bulundu.
Kaynak: AA
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