AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL'den sonra kripto FETÖ'cülerin bir kısmının hala AK Parti'nin içinde olduğunu söylemesinin ardından AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Nerede, kim?" diye sordu. "Bir kısmı devlet bürokrasindedir, bir kısmı Tayyip Bey'in masasındadır Fettah Tamince gibi" sözlerine üzerine AK Partili Demirbağ, "Burada' diyorsun, 'burada, burada' diyorsun, 'içinizde' diyorsun. O 'şerefsiz' bizim içimizde değil" karşılığını verdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre TBMM tutanaklarına tartışma şöyle geçti:

Engin Altay: Şimdi, 'Bu FETÖ'cü, sen az FETÖ'cüsün, öteki çok FETÖ'cü.' Bu tartışmalardan size hakikaten ekmek çıkmaz, bize de bir şey bulaşmaz. Ama tekrar ediyorum milletimiz daha iyi anlasın diye, 16 Temmuz 2016'da OHAL ilan ettikten sonra bile kripto FETÖ'cülerin bir kısmı hâlâ içinizdedir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

Zülfü Demirbağ: Nerede?

Engin Altay: Bir kısmı devlet bürokrasindedir, bir kısmı Tayyip Bey'in masasındadır Fettah Tamince gibi, tamam mı kardeşim? Parası olanlarla hesaplaşamadınız, en büyük ayıp da budur, en büyük ayıp budur. Samanyoluna çıkmışız, Mahmut Tanal çıkmış; ben gönderdim, ben dedim ki: 'Git, bu televizyonla ilgili bir durum var, bir bak.' Bizim için kişiler değil, hukuk önemlidir.

Engin Altay: Ama sapla saman birbirine karışmayacak, her Kürt terörist olarak algılanmayacak, bunu sizin için söylüyorum ve devlet hukukun içinde kalacak, hukukun içinde. Hukukun dışına çıkan devlet, sadece terör örgütlerine hizmet eder. FETÖ tartışmasını devam ettirmek istiyorsan, 16 maddem hazır.

Zülfü Demirbağ: Bir daha konuşmaya çıkınca kripto FETÖ'cüleri açıkla lütfen.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ

Engin Altay: Açıklarım.

Zülfü Demirbağ: E, zan altında bırakma.

Engin Altay: Fettah Tamince dedim ya?

Zülfü Demirbağ: Kim?

Engin Altay: Fettah Tamince.

Zülfü Demirbağ: E, burada mı? 'İçinizde' diyorsun, 'burada' diyorsun.

Engin Altay: E, çağırın gelsin.

Zülfü Demirbağ: 'Burada' diyorsun, 'burada, burada' diyorsun, 'içinizde' diyorsun. O şerefsiz bizim içimizde değil.