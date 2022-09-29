AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan, Kaymakam Kundakçı'ya ziyaret

Ziyarette, Demirbağ'a AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. ???????

Daha sonra Kaymakamlığa geçen Demirbağ, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı'yı ziyaret etti, görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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