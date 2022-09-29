AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan, Kaymakam Kundakçı'ya ziyaret

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'yı ziyaret etti.
Milletvekili Demirbağ, AK Parti Baskil İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
Daha sonra Kaymakamlığa geçen Demirbağ, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı'yı ziyaret etti, görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Ziyarette, Demirbağ'a AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. ???????
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