AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar Keban'da partililerle bayramlaştı - Son Dakika
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AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar Keban'da partililerle bayramlaştı

03.05.2022 17:31
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar Keban'da partililerle bayramlaştı

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Keban ilçesinde partililerle bayramlaştı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Keban ilçesinde partililerle bayramlaştı.

Ağar, beraberinde AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Keban ilçesine geçti.

Burada Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Toprak ve partililer tarafından karşılanan Ağar, partisinin ilçe teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi, onlarla bayramlaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar Keban'da partililerle bayramlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar Keban'da partililerle bayramlaştı - Son Dakika
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