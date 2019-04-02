AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'dan Elazığ Halkına Teşekkür

"Kirli ittifaklara karşı Elazığ çok net bir mesaj verdi"

Kirli ittifaklara karşı Elazığ'ın çok net bir mesaj verdiğini belirten Milletvekili Ağar :

"31 Mart mahalli ve idareler seçimlerinde aldığımız başarılı sonuç, birliğimizin ve kardeşliğimizin güçlü olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu.Elazığ'lı hemşerilerimizinbu seçimde Şahin Şerifoğulları kardeşimizi seçmekle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ne kadar çok sevdiğimizi, sahip çıktığımızı, ama en önemlisi de bayrağımıza sahip çıktığımızı gösterdi.Bizi yenebilmek için bu ülkeyi sıkıntıya sokabilmek için nelerin ortaklıkları yapıldı? Kirli ittifaklara karşı Elazığ ne yaptı… Elâzığ her zamanki gibi gerekeni yaparak çok net bir mesaj verdi.

Ayrıca 2014 yerel seçimlerine göre,AK Partili belediye sayısını halkımızın destekleri ile artırmış olmanın da sevinci içerisindeyiz. 2014 yerel seçimlerinde kazanılan ilçe belediye başkanlığı sayısı 5 iken,2019 yerel seçimlerinde 6 ilçe kazanılmıştır. Yine 2014 yerel seçimlerinde toplamda 10 belediye başkanlığı kazanılmış iken 2019 yerel seçimlerinde 12 belediye başkanlığı kazanılmıştır. Elazığlı hemşerilerimizin sevgisine layık olmak, güvenine karşılık vermek için daha çok çalışacak, daha çok gayret edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de daha çok gayret ve daha çok hizmet anlayışımız güçlenerek devam edecektir.

Bu yeni dönemde, hemşerilerimiz, il,ilçe ve belde teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız veMilletvekilleri arkadaşlarımız ile birlikte bu şehrin kalkınması için, elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

31 Mart mahalli ve idareler seçimlerinde sadece bizler değil, tüm hemşerilerimiz kazanmıştır. Bu seçimde Elazığ'lı kardeşlerimizin, tüm hemşerilerimizin AK Parti'mize verdiği kuvvetli desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyor, saygı ve sevgilerimi iletiyorum." İfadelerine yer verdi.