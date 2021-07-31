AK Parti Enez İlçe Başkanı Mercanoğlu, sahilden alınan kumun kullanım amaçlarını takip edeceklerini belirtti - Son Dakika

AK Parti Enez İlçe Başkanı Ali Mercanoğlu, Enez ilçesinde sahilden alınan kumun kullanım amaçlarının takipçisi olacaklarını bildirdi.

Mercanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Enez Belediyesinin sahil kesiminden hunharca kum almaya ve bu kumu gelişigüzel satmaya devam ettiğini savundu.

Bir önceki dönem AK Partili Enez Belediyesi'nin, aynı şekilde sahilden kum aldığını ve kumu tamamen Enez'in faydasına kullandığını aktaran Mercanoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek şu anki Belediye Başkanı Özkan Günenç, gerek birçok meclis üyesi ve il genel meclis üyeleri ile sözde çevreciler, konuya sürekli itiraz ederek, fotoğraflayarak, suç duyurusunda bulunuyorlardı. Bir önceki dönem, AK Partili Enez Belediyesini, çevre katliamı ile suçlayan şu anki CHP'li Enez Belediyesi'nin yaptığı çevre katliamı olmuyor mu? Ayrıca çıkarılan kumun ise nerelerde kullanıldığı dahi belli değil."

Enez içerisinde kullanılması gereken kumun, beton santrallerine satıldığı çeşitli çevrelerde dile getirildiğini aktaran Mercanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yasal ise ayrım gözetmeksizin yasal olmalı. Yasal değilse, kimler ya da hangi kurumlar bu duruma müsaade ediyor? Bahsi geçen kurumlar, önceki dönem Enez Belediyesi tarafından kum alımı için yazılı izin talep edildiğinde, cevaben Meriç Nehri'nde temizleme amacıyla kum alınabileceğini ve kıyı şeridinin doğal dengesinin ve kıyı bütünlüğünün korunması amacıyla, kumun çıkarıldığı bölgede depolanması ve ortamdan uzaklaştırılmaması gerektiğini belirtmişlerdi. Peki ne değişti? Gerek Enez Belediyesi'nin, gerek ilgili kurumların şu anki keyfi uygulamaları, hangi yasaya, hangi kanuna, hangi ahlak ilkelerine göre işliyor. Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz ve konunun takipçisi olduğumuzu burada bir kez daha vurgulamak istiyoruz."