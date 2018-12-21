AK Parti Engelli Vatandaşlar İçin Seçim Ekibi Oluşturdu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tunceli
İl Başkanlığı 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanacak engelli vatandaşları bilgilendirmek için ekip oluşturduğunu bildirdi.
AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih
Tek, yaptığı yazılı açıklamada, engelleri aşarak demokrasi mücadelesi verdiklerini, Tunceli'de yerel dinamiklerle kutlu davalarına adım adım yürüdüklerini belirtti.
Seçimlere ilişkin mahalle komisyonları kurduklarını ve teşkilat tarafından belirlenen takvim doğrultusunda ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını belirten Tek, şunları kaydetti:
"Biz Adalet ve Kalkınma Partisi Tunceli ailesi olarak mahalle komisyonlarımızla 2 yıldır çalışma yürütüyoruz. Gönüllere misafiriz projemiz kapsamında Esentepe, Ali Baba, Cumhuriyet, İnönü, Moğultay, Atatürk
ve Yeni Mahalle
'mizde vatandaşlarımız ile bu süre zarfında bir araya geldik. Mahalle ziyaretlerimiz sonrasında yönetimimiz ile aldığımız karar sonrası engelli olan vatandaşlarımız, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ile ilgili çalışma başlatmıştık. Seçim sürecine girerken engelli olan vatandaşlarımıza seçim sürecinde parti çalışmalarımızı anlatacak özel bir ekip kurduk. Ekibimiz engelli olan bireyleri hanelerinde ziyaret edip seçim sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulunacak."
Engelli olan vatandaşların talepleri üzerine parti çalışmaları kapsamında toplantılar başta olmak üzere, düzenlenecek programlara da katılmaları için oluşturulan ekibin devrede olacağını belirten Tek, "Oluşturduğumuz WhatsApp hattı üzerinden gerekli görüşmeler yapılmaktadır. Vatandaşlarımız bizlere talep ve önerilerini iletsinler biz elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Bir hafta içerisinde WhatsApp hattımıza yaklaşık bin mesaj ulaştı. Ekibimiz bu konuda tüm cevaplara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu." ifadelerini kullandı.
Tek, açıklamasında ayrıca, oluşturulan ekibin 1 Ocak 2019 sonrası çalışmalarına başlayacağını belirtti.