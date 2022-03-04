AK Parti Erciş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika
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AK Parti Erciş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

04.03.2022 20:31

Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının "danışma meclisi toplantısı" yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının "danışma meclisi toplantısı" yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan AK Parti il başkanı Kayhan Türkmenoğlu toplantının hayırlı olmasını diledi.

Yönetimdekilerle sürekli sahada durmadan, yılmadan çalıştıklarını belirten Türkmenoğlu, "şunları kaydetti:

"AK Parti döneminde yasaklar, yolsuzluklar bitti. Dünyaya örnek olabilecek çalışmalar başlattık. AK Parti geniş kitlelere ulaşmayı hedef edinmiştir. Savunma sanayide dünyada ilk beşe girmişiz. İHA'larımız SİHA'larımz, bölünmüş yollarımız, ulaşımda, sağlıkta, gerekse bölgesel, gerekse küresel alanda ülkemiz gelişti. Milletle yola çıktık, milletin talep ve önerilerine politikalar ürettik. Kürtçe konuşma yasağını kaldırdık, Ana dil, baş örtüsü ve bir çok alanda çığır açtık."

İlçe Başkanı İzzet Albayrak da ilçeye yatırım ve hizmetlerin gelmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Her zaman halkın yanında yer aldıklarını anlatan Albayrak, "Değerli kardeşlerim, yol arkadaşlarım, ilçemizdeki tüm mevlit, sünnet, taziye ve düğünlere katılarak hakkımızın mutluluğunu ve acısını paylaştık. Bu süreçte ilçemizdeki tüm resmi kurumları, sivil kuruluşları, esnaflarımızı, engelli kardeşlerimizi, yaşlılarımızı, kanaat önderlerimizi, muhtarlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sorunları için çözüm önerileri sunduk. ettik." şeklinde konuştu.

AK Parti Erciş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Erciş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Erciş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

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Hisarcık, AK Parti, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Erciş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika


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