AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, gazetecilerle buluştu

6 saat önce

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, gazetecilerle buluştu, System.String[]

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, gazetecilerle bir araya geldi.

Görevine yeni atanan Kaya, Erdemli Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Erdemli'ye hizmet zamanı olduğunu dile getiren Kaya, bunun için herkesle istişare içerisinde olacaklarını aktardı.

Toplantıya parti yöneticileri de katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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