AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

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AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, gazetecilerle buluştu
6 saat önce
AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, gazetecilerle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:28 Kaynak: AA
AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, gazetecilerle bir araya geldi.
Görevine yeni atanan Kaya, Erdemli Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için çalışacaklarını kaydetti.
Erdemli'ye hizmet zamanı olduğunu dile getiren Kaya, bunun için herkesle istişare içerisinde olacaklarını aktardı.
Toplantıya parti yöneticileri de katıldı.
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