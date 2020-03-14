AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, su taşkını yaşanan bölgeyi inceledi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, su taşkını yaşanan bölgeyi inceledi - Son Dakika

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, su taşkını yaşanan bölgeyi inceledi

6 saat önce

AK Parti Erdemli ilçe başkanı Serdal Kaya, yağmur suyu ve kar erimesi sonucu oluşan sel suyuyla birlikte taşan Limonlu Deresi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, su taşkını yaşanan bölgeyi inceledi, System.String[]

AK Parti Erdemli ilçe başkanı Serdal Kaya, yağmur suyu ve kar erimesi sonucu oluşan sel suyuyla birlikte taşan Limonlu Deresi'nde incelemelerde bulundu. Kaya, bölgedeki üreticilerden ve kooperatif başkanlarından oluşan hasar ve neler yapılması gerektiği konusunda bilgi aldı.


Kayacı Vadisi'nde su altında kalan tesislerde de inceleme yapan Kaya, "Karların erimesi ve yağmur sebebiyle Limonlu Mahallemizde sel oluşmuştur. Deniz kıyısından yukarıya doğru yaklaşık 3 kilometre ıslahı yapılmış ama yaklaşık 1 kilometre daha ıslah olması gereken noktalar var. Buraları da yerinde inceledik. Milletvekillerimize, bakanımıza gerekli bilgileri verdik" dedi.


İlgili kurumlarla bölge ile ilgili görselleri paylaştıklarını anlatan Kaya, "Derenin içinde temizlenmesi gereken yerler var. Dilekçeleri daha önceden verilmiş. Bundan sonraki süreç için gerekli çalışmaların yapılmasının takibini yapacağız. Bugünkü taşkın ani kar erimesi ve yoğun yağış sebebiyledir. Ben halkımıza geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu.


Kaya, hasar tespit çalışmasının ise ilgili kurumlar tarafından başlatıldığını da dile getirdi. - MERSİN

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:55 Kaynak: İHA
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