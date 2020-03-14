AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, su taşkını yaşanan bölgeyi inceledi - Son Dakika
Son Dakika Yerel AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, su taşkını yaşanan bölgeyi inceledi - Son Dakika

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, su taşkını yaşanan bölgeyi inceledi

6 saat önce

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, su taşkını yaşanan bölgeyi inceledi AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya: "Milletvekillerimiz ve bakanımızla bölgeyle ilgili bilgileri paylaştık" AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, yağmur suyu ve kar erimesi sonucu oluşan sel suyuyla birlikte...

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, su taşkını yaşanan bölgeyi inceledi

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya:

"Milletvekillerimiz ve bakanımızla bölgeyle ilgili bilgileri paylaştık"

MERSİN - AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, yağmur suyu ve kar erimesi sonucu oluşan sel suyuyla birlikte taşan Limonlu Deresi'nde incelemelerde bulundu. Kaya, bölgedeki üreticilerden ve kooperatif başkanlarından oluşan hasar ve neler yapılması gerektiği konusunda bilgi aldı.

Kayacı Vadisi'nde su altında kalan tesislerde de inceleme yapan Kaya, "Karların erimesi ve yağmur sebebiyle Limonlu Mahallemizde sel oluşmuştur. Deniz kıyısından yukarıya doğru yaklaşık 3 kilometre ıslahı yapılmış ama yaklaşık 1 kilometre daha ıslah olması gereken noktalar var. Buraları da yerinde inceledik. Milletvekillerimize, bakanımıza gerekli bilgileri verdik" dedi.

İlgili kurumlarla bölge ile ilgili görselleri paylaştıklarını anlatan Kaya, "Derenin içinde temizlenmesi gereken yerler var. Dilekçeleri daha önceden verilmiş. Bundan sonraki süreç için gerekli çalışmaların yapılmasının takibini yapacağız. Bugünkü taşkın ani kar erimesi ve yoğun yağış sebebiyledir. Ben halkımıza geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaya, hasar tespit çalışmasının ise ilgili kurumlar tarafından başlatıldığını da dile getirdi.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, su taşkını yaşanan bölgeyi inceledi

AK Parti, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 23:53:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Kaya, su taşkını yaşanan bölgeyi inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]