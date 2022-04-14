AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt'a ziyaret

14.04.2022 17:10
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt'a ziyaret

Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.

Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.

Civelek, 39. Olağan Genel Kurul sonrası yeni yönetim ile çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkurt da Civelek ve ekibine başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette, şoför esnafının sıkıntılarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

YORUMLAR
500
Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor Bebek gömüldü sanıldı, kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan kedi ölüsü çıktı Bebek gömüldü sanıldı, kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan kedi ölüsü çıktı

Cevdet Civelek, Hisarcık, Bozkurt, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:49 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gören 126 yıllık dava tekrar ertelendi
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:13 Batman'da yaşandı: Önce eliyle tarttı, sonra ağır kolyeyi kaşla göz arasında çantasına attı
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:22:27. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement