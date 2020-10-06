AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'tan ziyaretler - Son Dakika

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş ile Ereğli İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü'yü ziyaret etti.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, ilçenin kökleşmiş olan sorunlarını çözmek ve en aza indirmek noktasında birlik ve bütünlük içerisinde hareket edeceklerini belirterek, "Daha önceki ilçe yöneticilerimizin yürüttüğü çalışmalar akabinde biz de aynı şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Yeni projelerle inşallah beraber sürece yön vereceğiz." dedi.

Keleş ve Kütükçü de İlçe Başkanlığına seçilen Bozkurt ve ekibine başarı temennisinde bulundu.