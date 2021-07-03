AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, inşaat işçilerine karpuz ikram etti - Son Dakika

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, inşaat işçilerine karpuz ikram etti

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, inşaat işçilerini ziyaret ederek, kendi eliyle kestiği karpuzu ikram etti.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, inşaat işçilerini ziyaret ederek, kendi eliyle kestiği karpuzu ikram etti. Dursun, ilçede, kavurucu sıcakta inşaatlarda çalışan işçileri ziyaret etti. İlçe merkezinde inşaat işçileri ile bir araya gelen Başkan Dursun, inşaat işçilerine karpuz ikramında bulundu. İşçilerle bir süre sohbet eden Dursun, emekçilerle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, "Ereğlili vatandaşlarımızla ile bir araya gelerek hal hatırlarını sorup talep ve önerilerini dinliyoruz. Bugünde inşaat işçilerimizi ziyaret ettik. İşçilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz." dedi.

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