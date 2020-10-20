AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'na ziyaret - Son Dakika

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'na ziyaret

20.10.2020 16:21
AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'na ziyaret, System.String[]

Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimi ile Türk Metal Sendikası Ereğli Şube yönetimi, AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimi ile Türk Metal Sendikası Ereğli Şube yönetimi, AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, kongre sonrası hayırlı olsun ziyaretlerinin sürdüğünü söyledi.

MÜSİAD Ereğli Şube Başkanı Abdülkadir Çınar ile Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan'a teşekkür eden Bozkurt, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet kazandırma noktasında çalışacağız. Ziyaretlerden ötürü MÜSİAD ve Türk Metal Sendikası yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türk Metal Sendikası, AK Parti, Kongre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'na ziyaret - Son Dakika

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