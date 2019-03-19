AK Parti Ereğli Mitingi - Bakan Turhan - Zonguldak
51 dakika önce
- Alandan görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Eski Terminal Alanında düzenlenen Ereğli Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
- Alandan görüntüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Eski Terminal Alanında düzenlenen Ereğli Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:43 Kaynak: AA
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