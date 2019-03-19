AK Parti Ereğli Mitingi - Bakan Turhan - Zonguldak

- Alandan görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Eski Terminal Alanında düzenlenen Ereğli Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

- Alandan görüntüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Eski Terminal Alanında düzenlenen Ereğli Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

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