Son Dakika Haberleri: AK Parti Ereğli Mitingi - Köksal Toptan

AK Parti Ereğli Mitingi - Köksal Toptan

58 dakika önce

- Alandan görüntüler Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın konuşması ZONGULDAK - Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Eski Terminal Alanında düzenlenen Mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Alandan görüntüler
Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın konuşması ZONGULDAK - Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Eski Terminal Alanında düzenlenen Mitingde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:38 Kaynak: AA

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