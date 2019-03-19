AK Parti Ereğli Mitingi - Köksal Toptan
58 dakika önce
- Alandan görüntüler Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın konuşması ZONGULDAK - Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Eski Terminal Alanında düzenlenen Mitingde vatandaşlara hitap etti.
- Alandan görüntüler
Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan
'ın konuşması ZONGULDAK - Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Eski Terminal Alanında düzenlenen Mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:38 Kaynak: AA
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