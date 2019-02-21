AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Kılıç'tan Ziyaretler

AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç, esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç, esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.



Topça ve Dilmen mahallelerinde esnafı ziyaret eden Kılıç, Erenler'in şehre yakınlığı ve ticari yerleri ile önemli bir ekonomik nokta olduğunu belirterek, "Biz esnafımızla el ele omuz omuza birlikte çalışacağız." dedi.



Kılıç, AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen ev toplantılarına da katılarak gittiği yerlerde yaşlı ve hastaları ziyaret etti.



Amacının oy değil gönül kazanmak olduğunu ifade eden Kılıç, "Tevazu ve samimiyetimiz ile Cumhurbaşkanımızı ilçelerimizde en iyi şekilde temsil etmek, halkımıza en güzel hizmeti sunmak için çalışacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

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