AK Parti Ergani Belediye Başkan Adayı Güvensen Esnafla Buluştu
1 saat önce
AK Parti Ergani belediye başkan adayı Vahit Güvensen, esnafı ziyaret etti.
AK Parti Ergani belediye başkan adayı
Vahit Güvensen, esnafı ziyaret etti.
Beraberinde AK Parti Ergani İlçe Başkanı Mehmet Şükrü
Sayan ile farklı mahallerde esnaf ziyaretinde bulunan Güvensen, başkan seçilmesi halinde yürüteceği projeler konusunda bilgi verdi.
Güvensen yaptığı açıklamada, seçime kadar ilçedeki esnafın tamamını ziyaret edeceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz ve parti yöneticilerimiz Ergani Belediye Başkanlığı için adaylığımı uygun gördüler. Halkımızın güvenine layık olmak için var gücümle çalışacağım. Belediye başkanlığını sadece günü kurtarmak için değil, Ergani'yi geleceğe hazırlama vizyonunu gerçekleştirmek için talep ediyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:49 Kaynak: AA
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