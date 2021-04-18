AK Parti Ergani İlçe Başkanlığı iftara yetişemeyenlere kumanya dağıttı - Son Dakika

AK Parti Ergani İlçe Başkanlığı, "İftara 5 Kala" projesi kapsamında Diyarbakır-Ergani kara yolunda seyir halindeki araçlara iftarda kumanya dağıttı.

AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu, projenin iftar için evine yetişemeyen, yolda, trafikte olan vatandaşlara yönelik olduğunu söyledi.

Trafikte, kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşlara içerisinde su, hurma, meyve suyu ve kek olan iftarlık dağıttıklarını ifade eden Dolu, trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ve otobüsteki vatandaşların bu şekilde oruçlarını açtığını aktardı.

Dolu, vatandaşların eve gidinceye kadar aç kalmamalarını sağladıklarını dile getirerek, "Ramazanın bereketini ve birliğini hep birlikte yaşıyoruz. Bu uygulamayla vatandaşlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz." dedi.