AK Parti Ergani İlçe Başkanlığında devir teslim töreni - Son Dakika

AK Parti Ergani İlçe Başkanlığı'na atanan Fırat Dolu, görevini eski İlçe Başkanı Şükrü Şayan'dan devraldı.

AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde, partililer hazır bulundu.

Törende konuşan Sayan, Dolu'nun görevi en iyi şekilde yapacağına inandığını belirterek, Dolu'ya başarılar diledi.

Dolu ise sorumluluklarının bilincinde olduğunu, çalışmalarından dolayı Sayan ve yönetimine teşekkür etti.

Ergani'yi her zaman bir adım öne götürmeye çalışacaklarını aktaran Dolu, bu kutlu görevi yüklenerek yeni yönetimle ilçeye hep birlikte yararlı ve güzel hizmetler yapma gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.