Son Dakika Haberleri: AK Parti Erzincan İl Teşkilatından Başkan Gültekin'e Ziyaret

AK Parti Erzincan İl Teşkilatından Başkan Gültekin'e Ziyaret

23 dakika önce

AK Parti Erzincan İl Teşkilatı, Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Erzincan İl Teşkilatından Başkan Gültekin'e Ziyaret, System.String[]
AK Parti Erzincan İl Teşkilatı, Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülseren Narbay, İl Teşkilat Ana Kademe Başkanı Enver Karaağaç, Tercan İlçe Başkanı Levent Seven ve ilçe teşkilat üyeleri bulundu. AK Parti Erzincan İl Teşkilatı, seçim sonuçlarının herkes için hayırlı olmasını dileyip, Başkan Lokman Gültekin'e başarı dileklerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin ise elde edilen başarının, kazananının Tercan olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:39 Kaynak: İHA
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