AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'daki sağlık yatırımlarına ilişkin, 24'ü hastaneden oluşan toplam 92 sağlık tesisini kente kazandırdıklarını belirterek, "Size bir müjde veriyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'daki sağlık yatırımlarına ilişkin, 24'ü hastaneden oluşan toplam 92 sağlık tesisini kente kazandırdıklarını belirterek, "Size bir müjde veriyorum. Daha önce farklı bir şekilde düşünülen ama şimdi bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini şehir merkezine kazandırıyoruz. 10 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, Cumhur İttifakı'yla kurulan gönül birliğini hep birlikte yüceltip, hep birlikte en yükseğe taşıyacaklarını belirtti.



Erdoğan, Erzurumlulara 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya, gönül belediyeciliğini zafere taşımaya ve gece gündüz çalışmaya hazır olup olmadıklarını sorarak, "Yüreği mert, gözü pek, kalbi şefkatli dadaşlar söz verirse yapar." diye konuştu.



31 Mart'ta Erzurum'dan rekor beklediğini, AK Parti'nin Türkiye'de siyasetin ölçüsünü hizmet haline getirdiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz 16 yılda 81 vilayetimizin her birine getirdiğimiz hizmetler Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanlardan 5-10 kat daha fazladır." ifadesini kullandı.



"Erzurum'a 23,5 katrilyon yatırım yaptık"



Erzurum'un da bu hizmet seferberliğinden faydalandığına işaret eden Erdoğan, "Son 16 yılda Erzurum'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz... 23,5 katrilyon yatırım yaptık." dedi.



Eğitim alanında 3 bin 418 adet yeni derslik kazandırdıklarını, Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim Fakültesini ve Erzurum Teknik Üniversitesini kurduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 13 bin 776 yatak kapasiteli yurt binaları inşa ettiklerini ve bir kaç yıl içinde de Erzurum, Aşkale ve Oltu'da bin 250 kişilik yüksek öğrenim yurtlarını daha hizmete alacaklarını bildirdi.



Eğitimin yanında gençleri hayata ve iş dünyasına hazırlamak için de çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Erdoğan, "Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin himayesinde Türkiye genelinde bölgesel kariyer fuarları düzenliyoruz. Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nı da 15 bölge üniversitesiyle birlikte Mart ayında Erzurum'da gerçekleştiriyoruz." dedi.



Erzurum'u spor tesisleriyle donattıklarına da işaret eden Erdoğan, kente 10 bin kişilik bir kapalı spor salonunu da yatırım programına aldıklarını bildirdi.



Böylece Erzurum'un artık basketbolda da ileriye gideceğine olan inancını dile getiren Erdoğan, salondakilerin stat isteklerine de "Bu 20 bin kişilik stadın hakkını bir verin bakalım, ondan sonra. Bu 20 bin kişilik stat burası için iyi. Buranın hakkını verelim, ondan sonra da hem daha büyüğünü hem daha kalitelisini yaparız." diye konuştu.



Erzurum'a yaptıkları gençlik merkezleri hakkında da bilgi veren Erdoğan, Aziziye, Aşkale, Oltu, Uzundere'ye gençlik merkezleri inşa ettiklerini, Pasinler ve Horasan'a da bu merkezlerden yapacaklarını anlattı.



"92 sağlık tesisi kente kazandırıldı"



Erzurum'daki sağlık yatırımlarına ilişkin, 24'ü hastaneden oluşan toplam 92 sağlık tesisini kente kazandırdıklarını belirten Erdoğan, "Size bir müjde veriyorum. Daha önce farklı bir şekilde düşünülen ama şimdi bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'ni şehir merkezine kazandırıyoruz. 10 Sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor." diye konuştu.



Erzurum'daki ihtiyaç sahiplerine toplam 3 katrilyon tutarında kaynak aktardıklarını da vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"TOKİ vasıtasıyla Erzurum'da son 16 yılda 10 bin konut projesini tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ettik. İnşallah şimdi emekliler ve gaziler içinde 5 bin toplu konutu burada inşa edeceğiz. Erzurum'a 2002 yılına kadar sadece 49 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, biz buna 557 kilometre daha ilave ettik. Biz buyuz, birileri laf eder biz ise iş üretiriz."



Erdoğan, Kop Dağı ve Dallı Kavak tünellerini iki yıla kadar tamamlayacaklarını belirterek İspir yolundaki Kırık Tüneli ve bağlantı yolları projesini de önümüzdeki yıl bitireceklerini bildirdi.



Bingöl yolu ve bu yoldaki Çirişli tünelini önümüzdeki yıllarda, Pirinkayalar tünelini ise bu yıl hizmete sunacaklarını aktaran Erdoğan, Palandöken lojistik merkezini kente kazandırdıklarını, il sınırları içindeki bütün demiryollarını yenilediklerini, Erzincan- Erzurum-Kars hızlı tren projesinin etüt çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.



Erzurum'un kent içi trafiğini de halen proje çalışmaları süren 19 kilometre uzunluğa ve 17 istasyona sahip bir tramvay hattıyla rahatlatacaklarını belirten Erdoğan, Erzurum havalimanını da büyütüp, modernleştirdiklerini ve yolcu trafiğinin geçen yıl 1 milyon 365 bin olduğunu aktardı.



Erzurum'a 5 baraj, 13 gölet inşa ettiklerini de hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:



"Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 363 bin dekardan fazla zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleriyle 440 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Erzurumlu çiftçilerimize 1,3 milyar eski rakamla katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Şimdi seçim döneminde birileri gerecek size 'sürekli Erzurum'a hizmet getirilmediğini, Erzurum'un ihmal edildiğini' söyleyecek. Siz onlara ne diyeceksiniz, Erzurum'un diliyle söyleyeyim mi? 'Öle diyesen de gardaş, ya öle değilse...' Bu hizmetleri onlara böyle anlatacaksınız, anlaştık mı? Gerçi siz ne derseniz deyin onlar yine yalanla iftira ile çarpıtmayla ile bildiklerini okuyacaklar, onun içinde asıl hesabı sandığa bırakın."



(Sürecek)

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