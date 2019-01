AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın dibinde teröristleri ülkemizden korumaya değil, ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz.

Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, bölgede yaşanan her hadisenin insani ve siyasi yükünü çektiklerini, buna karşılık sahayı başkalarının işgal ettiğini belirtti. Sorunun çözümü için kurulan masayı başkalarının doldurduğuna işaret eden Erdoğan, artık bu çarpıklığa rıza göstermeyeceklerini vurguladı.



"4 milyon mülteci bizim ülkemizde, onlara biz bakıyoruz. 35 milyar doları biz harcıyoruz ama onlar hala titriyor, ayaklara bak. Böyle bir şey olur mu?" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızla bunun işaretini vermiştik. Rusya'yla beraber, İdlib'te vardığımız mutabakatla sınırlarımızın dibinde yeni bir insani krizin yaşanmasına engel olduk. Sayın Putin'le beraber attığımız bu adımlarla, İran Devlet Başkanı Sayın Ruhani'yle üçlü zirvelerimizde attığımız adımlarla olayı bir yere getirdik. Aksi takdirde bu katliamlar, çok daha farklı olabilirdi. Bize yıllarca 'Munbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz' diyenler temenni ederim ki şimdi bu son verilen sözlerle bunu yerine getirirler."



Fırat'ın doğusundaki DEAŞ'lı, YPG'li, PKK'lı teröristleri temizleme kararlığını bir kez daha ifade ettiğini vurgulayan Erdoğan, sabırlarının sınırsız olmadığına dikkati çekti.



"Güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün yerine gelmesini bekliyoruz"



"Bize verilen sözlerin yerine gelmesini sonsuza kadar bekleyecek de değiliz." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sınırlarımızın dibinde teröristleri ülkemizden korumaya değil, ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölgeyi kesinlikle, aksi takdirde biz oluşturacağız. Müttefiklerimizden tek beklentimiz Türkiye'nin bu çabasına lojistik destek vermesidir. Suriye halkını, güya teröristlerden ve rejimin zulmünden korumak üzere kurulan adı var kendi yok uluslararası koalisyonun böyle bir bölgeyi oluşturması da güvenliğini sağlaması da mümkün değildir. Yıllardır bize karşı teröristlerin safında olanlara böyle bir fırsatı vermeyeceğiz. Bölge halkının, can ve mal emniyetine, haklarına, kültürüne, değerlerine saygı duyulmayan hiç kimseyle böyle bir yola girilemez."



Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in de bu işe uygun bir kabiliyetinin olmadığını dünyadaki pek çok örneğe bakarak gördüklerini dile getirdi.



"Onurlu duruşun bir bedeli olacaksa onu da ödemeye hazırız"



"Suriye sınırlarımızda tesis edilecek bu bölgenin gerçek anlamda güvenliğini ve işlerliğini sağlayabilecek tek güç Türkiye'dir." vurgusu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çünkü bu mesele, bizim yüreğimizi yakıyor. Her şeyden önce Türkmen'iyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle, diğer gruplarıyla binlerce yıllık ortak geçmişimizin bulunduğu kardeşlerimizin maruz kaldığı zulümler sebebiyle yüreğimizi yakıyor. Sınırlarımız boyunca güvenliğimiz ihlal edilerek yüreğimizi yakıyor. Askerimizin, polisimizin, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit ederek yüreğimizi yakıyor. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünüyle yönelik niyetlerin aracı olma potansiyeliyle yüreğimizi yakıyor. Topraklarımızda yaşayan 4 milyona yakın sığınmacıyla yüreğimizi yakıyor. Öyleyse bu meselenin çözümüne katkı sağlayacak sahadaki fiili kontrolün de bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm çözüm tekliflerine kapalı olduğumuzu şimdiden beyan ediyoruz. Eğer bu onurlu duruşun bir bedeli olacaksa onu da ödemeye hazırız."



Salonda bulunanlara, "Dadaşlar, istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere derslerini vermeye hazır mısın?" şeklinde seslenen Erdoğan, "Evet" cevabı üzerine, "Dadaş hazırsa Türkiye de hazırdır. Türkiye hazırsa Allah'ın izniyle önünde duracak hiçbir fani güç yoktur." dedi.



Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili konuları yakından takip ettiklerini bildiren Erdoğan, diğer yandan da seçimlere hazırlanmayı sürdürdüklerini belirtti.



Erdoğan, AK Parti olarak her seçimde milletin karşısına en ideal, çalışkan kadroyla çıkmaya çalıştıklarını, 31 Mart seçimleri için de böyle bir hazırlık yaptıklarını kaydetti.



Erdoğan, daha sonra partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.



"İttifak mezara kadar bir yürüyüştür"



Cumhur İttifakı kapsamında bazı ilçelerde MHP'nin adayının destekleneceğini hatırlatan ve buralardan gösterilen adayları da yanına çağırarak tanıtan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak en ufak tavize, fireye tahammüllerinin bulunmadığını vurguladı.



Erdoğan, ittifakın birliktelik, dayanışma olduğunun altını çizerek, "İttifak, dayanışmanın ötesinde pazara kadar değil, mezara kadar bir yürüyüştür. Dolayısıyla adımlarımızı buna göre atmamız lazım. Zira karşımızda bir zillet, bir illet ittifakı olduğuna göre Cumhur İttifakı'nı güçlü kılmamız lazım. Karşımızdaki ittifakın içinde neler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bizim MHP'yle azami müştereklerimiz var. Diğerlerinin kendi aralarında aslında şerde azami müşterekleri var. Bunu bilerek bu yolda böyle yürüyeceğiz, bu yola böyle girdik." diye konuştu.



Erdoğan, son olarak yanına çağırdığı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen'i tanıttı.



Aday tanıtım törenin düzenlediği salonda "Yer, gök, dağ, taş, seninle yürüyecek şanlı Dadaş", "Sen bağ oldun biz bahçende gül olduk", "Milletin gönlünde taht kuran Başkan Dadaşlar diyarı Erzurum'a hoş geldiniz" ve "Tamam inşallah" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.



Salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Lider" filmi gösterildi.



Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve milletvekilleri de katıldı.



