AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: "Ayasofya kararı egemen Türkiye'nin hür haykırışıdır" - Son Dakika

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: "Ayasofya kararı egemen Türkiye'nin hür haykırışıdır"

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 yılında İstanbul'un fethinin sembolü ve kılıç hakkı olarak camiye dönüştürülen Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da sevinçle karşılandı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 yılında İstanbul'un fethinin sembolü ve kılıç hakkı olarak camiye dönüştürülen Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da sevinçle karşılandı.

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"Nizam verilen değil, nizam veren güçlü Türkiye"


AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 1934 yılında müzeye çevrilen Ayasofya'nın Danıştay kararıyla yeniden ibadete açılması nedeniyle sabah namazında şükür secdesi yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye İlçe Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Palandöken İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile birlikte sabah namazında buluşan Başkan Mehmet Emin Öz, "Sevincimizi tarif etmeye kelimeler yetmez. Bu nedenle başkanlarımızla birlikte egemenliğimizin dünyaya yeniden haykırılması ve ecdat yadigarının amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlayan bu karara şükür secdesi için buluştuk. Bugün burada, 24 Temmuz sonrasında ise Ayasofya Camii kubbesi altında şükür secdelerinde buluşacağız. Çünkü Ayasofya'nın camii olarak hizmete açılması egemen Türkiye'nin hür haykırışıdır. Nizam verilen değil, nizam veren güçlü bir Türkiye'nin muştusudur" dedi.


"Vakfiyenin gereği 86 yıl sonra yerine getirildi"


İstanbul'un fethinin yalnızca Türk tarihi için değil dünya tarihi için de büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Öz, "İstanbul'un fethi ve Ayasofya'nın Cami haline dönüştürülmesi, Türk tarihinin en şanlı hadiselerinin başında gelir. Uzun bir kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethederek şehre giren Fatih Sultan Mehmet Han, doğrudan Ayasofya'ya yönelir. Bizans halkı, korku ve merakla Ayasofya'da akıbetlerini beklemektedir. Fatih, kendisini karşılayan halka, hayatları ve hürriyetleri konusunda teminat vererek, Ayasofya'ya girer. İstanbul'un Fatihi, fetih sembolü olarak sancağını Ayasofya'nın ortasındaki mihrabın bulunduğu yere diker, kubbeye doğru bir ok fırlatır, ilk ezanı da kendisi okur. Böylece, fethini tescillemiş olur. Ardından, mabedin uygun bir köşesinde şükür secdesi yaparak, iki rekat namaz kılar. İşte fethin ve milletimizin bu coğrafyadaki hakimiyetinin sembolü Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde Cami olarak hizmet vermeye başlıyor" diye konuştu.


"Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde hakkını kullanmaktan çekinmeyen bir ülke"


Danıştay'ın, 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek Ayasofya'nın özüne dönmesinin yolunu açtığına vurgu yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:


"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile hazırlıklarımız başladı. İnşallah, 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'da namazlarımızı kılmaya başlayacağız. İçine ancak bilet alarak girebildiğimiz ecdad mirasına inşallah artık sadece abdest alarak gireceğiz. Tüm Camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da, yerli ve yabancı, müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Camii gibi, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı ve yürütme erklerinin yetkileri dahilinde aldığı kararlar, en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönmesi demek. Bu kararlara karşı verilen her türlü tepki Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Hakkını kullanmaktan çekinmeyen, tam bağımsız ve Büyük Türkiye yolunda sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yürümekten dolayı Ayasofya'nın da Rabbi olan Allah'a (cc) binlerce kez şükrediyoruz. Nesilden nesile aktarılan bir hayalin gerçekleşmesine şahit olan gençler olarak Rabbimize şükrediyoruz. Allah ümmetimize, milletimize ve devletimize zeval vermesin. İnşaallah şükürlerimizi ve dualarımızı 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'da yapacağız. 10 Temmuz 2020 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devir daha kapanmış, yerine daha adil ve muteberi konmuştur. Hayırlara vesile olsun." - ERZURUM

Ayasofya, AK Parti, Türkiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: 'Ayasofya kararı egemen Türkiye'nin hür haykırışıdır' - Son Dakika

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