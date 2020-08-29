AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime dikkati çekerek, "Ordumuz yeni zaferler için her an göreve hazırdır." ifadesini kullandı.

Osmanlı Devleti döneminde Yunan askerinin, Avrupa'dan aldığı desteğe rağmen Anadolu topraklarından atıldığını hatırlatan Öz, şunları kaydetti:

"98 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen beş bin yıllık devlet geleneğini sahaya yansıtarak düşmanı denize döken Türk milleti, bugün bir kere daha aynı düşman ile karşı karşıyadır. Doğu Akdeniz'de hakkımız olanı almamız engellenmek istenirken kullanılmaya çalışılan piyon yine Yunanistan'dır. Ordumuz, kimsenin toprağına ve hakkına tecavüz etmiş değildir ancak kendi hakkını da sonuna kadar koruyacak kudret ve kuvvettedir. 30 Ağustos 1922'de denize dökülenler bir kere daha benzeri akıbete uğrayacak ve ülkemizin şahlanışı Allah'ın izniyle hiçbir kuvvet tarafından durdurulamayacaktır. Bu vesileyle vatan savunmasında can veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimize yeni zaferler ve müjdelerle güzel ve güçlü yarınlar diliyorum."