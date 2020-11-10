AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: "Saygıyla anıyoruz" - Son Dakika

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82.yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Gazi, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve ülkesini zafere taşıyan saygın bir lider olduğunu belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Türkiye olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, var gücümüzle çalışarak ilerlemeye devam edeceğiz. Onun aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938; bizler için bir devrin bittiği bir tarih değil, sonsuza dek sürecek Cumhuriyet yolculuğumuzun yeni bir merhaleye geçtiği yeni bir başlangıçtır. Onun liderliği, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. İstiklal mücadelesinin verildiği yıllarda olduğu gibi tüm zorlu şartlara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, bugün de ülkemize yönelik tüm saldırıları püskürtecek azim ve kararlılığa sahiptir. Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - ERZURUM