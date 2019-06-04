Son Dakika Haberleri: AK Parti Erzurum İl Başkanlığı bayramlaşma programı
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı bayramlaşma programı

42 dakika önce

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreninde hem teşkilat üyeleri hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı bayramlaşma programı, System.String[]
AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreninde hem teşkilat üyeleri hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayramlaşma törenine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve AK Parti teşkilatı katıldı.

Konuşmasına birlik ve beraberlik ifadeleri kullanarak başlayan Öz, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirerek her bireyin üzerine çok büyük bir sorumluluk olduğuna ifade eden İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Birinci ve ikinci dünya savaşından bu yana kozlarını bölemeyen devletler, birinci ve ikinci dünya savaşının çıktığı topraklara tekrar geri döndüler. Böyle bir coğrafyada Türkiye öneli bir barış adası. Türkiye uzun zamandan beri kendisini koruyabilmek için milli silah sanayini geliştirmeye özen gösteriyor, 1950 den beri çalışmalar devam ediyor ama son 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ehemmiyet verilen konu oldu. Onun içinde Türkiye'nin yaptığı her hareket büyük devletlerin önemli bir iç meselesi gibi algılanır oldu yani neredeyse Yusufeli seçimleri Amerika'nın gündemi haline geldi. Bu niye böyle oldu? Zaman zaman konuşmalarımızda da değiniyorum Ortadoğulu bir gazetecinin çok güzel bir tabiri var " Ortadoğu'da bir taş yamaçtan yuvarlanıp yola geldiğinde bunun mutlaka bi sebebi vardır. Bizim İstanbul seçimlerinin de bu kadar önemli olması büyük devletler tarafından bu kadar yakından takip edilmesi işte Ortadoğu'da yuvarlanan taş misali çünkü İstanbul Ortadoğu ve Türkiye'nin başkenti o nedenle büyük devletler kendileri ile rahat çalışacak adamlar istiyorlar onun için buradaki seçimler çok önemli. Bu seçimlerin iyi geçmesi ve bizim adayımızın kazanabilmesi için herkese büyük iş düşüyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de, çalışmaları hakkında bilgi verip, vatandaşların ve teşkilatın bayramını tebrik etti. - ERZURUM
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: İmamoğlu'nun beyni bu milletin emrinde değil Müge Anlı'da hastanede terk edilen Dilberay, 41 yıl sonra ailesine kavuştu Adriano, Sao Paulo ile anlaştığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:27:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Erzurum İl Başkanlığı bayramlaşma programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]