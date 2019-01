AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanlığı Teşkilat Yemeği

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiseler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek." dedi.



Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Teşkilat Yemeğine katılarak, partililere hitap etti.



Buluşmalarının bir vefa yemeği olduğunu, muhabbet sofrasında bir araya geldiklerini ancak sofranın bir eksikliğinin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Havalar çok soğuk olduğu için midir, nedir bilmiyorum ama bizim gönlümüz çok sıcak. Malum 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl' diyor şair." ifadesini kullandı.



Sofralarını her yönüyle zengin kılmaları gerektiğine işaret eden Erdoğan, seçime az bir süre kaldığını ve bu süre içerisinde çok gayret edeceklerine değindi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün isimlerini ilan ettikleri Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarına başarılar dileyerek, "Gerek AK Parti'li gerek MHP'li kardeşlerimizi inşallah bu süreçte 31 Mart akşamının adeta heyecanıyla kutluyorum. 1 Nisan'da inşallah yeni bir dönemin başlangıcını şu anda özlüyorum. Bu süreci güçlü bir Cumhur İttifakı'nın inşallah buradaki neticesiyle, dualarımızla da şimdiden inşallah bekliyoruz." diye konuştu.



Görevlerini yeni isimlere devredecek belediye başkanlarına hizmetleri için şükranlarını sunan Erdoğan, ilk defa bu seçimde yarışa girecek adaylara da muvaffakiyet diledi.



Aday tanıtım toplantısını coşkulu bir atmosferde icra ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Böylece 31 Mart akşamı sandıklar açılana kadar zorlu bir süreci yaşayacağız ve bu seçim maratonunun da startını vermiş olduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma ruhu içerisinde bu süreci başarıyla yürütmemiz gerekiyor. İşte bugün burada gerek partimiz il başkanı gerek Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı iki kardeşimiz de birlikte bulundular, birlikte bu yolculuğa inşallah çıkıyorlar." dedi.



Eski yeni demeden milletvekilleriyle, tüm siyasiler ve teşkilat mensuplarıyla hep birlikte çalışmalara başladıklarını dile getiren Erdoğan, "Kendi adaylarımızın olduğu yerlerde AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak Milliyetçi Hareket Partili adaylarımızın olduğu yerlerde de bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor ve bu oylarımızı da gönül huzuru içerisinde vereceğiz. Herhangi bir istifhama, herhangi bir soruya hiçbir AK Parti'linin kesinlikle yer vermemesini istiyorum. Zira bizim en önemli şiarımız nedir? Unutmayın, 'El va'dü keddeyn' bizim bir vaadimiz var ve biz bu vaadimize sadık olacağız, çünkü her oy aynı amaca hizmet edecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Her seçim gibi bunun da bir imtihan olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Unutmayın bu önemli imtihandan alnımızın akıyla şöyle dosta güven Türkiye düşmanlarına korku salacak bir başarı oranıyla çıkmamız çok büyük önem arz ediyor. Mevcut belediyelerimizi korumanın yanı sıra inşallah yeni belediyelerle gücümüzü daha da perçinleyeceğiz. Böylece 1 Nisan sabahı için yıkım senaryoları kuranlara, ülkemizin tökezlemesini, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın sendelemesini bekleyenlere esaslı bir ders vereceğiz. Genel Merkez yöneticilerimizden il, ilçe ve belde teşkilat mensuplarımıza, adaylarımızdan sandık müşahitlerimize kadar AK Parti çatısı altında siyaset yapan tüm kardeşlerimin meseleye bu anlayışla bu yüksek bilinçle yaklaşması son derece önemlidir."



Kendi mücadele tarzlarında karamsarlığa, ümitsizliğe, rehavete ve gevşemeye yer olmadığına vurgu yapan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Belediyecilikte çeyrek asrı, iktidarda 16 yılı geride bırakan ve Türk siyasi tarihine damga vuran başarımızın en büyük sırrı yılgınlığa düşmeden Hakk'ın ve halkın rızası için gece gündüz çalışmamızdır. Biz çalıştığımız, mücadele ettiğimiz, ev ödevimizi iyi yaptığımız için Rabbim de zaferi bu kadroya nasip etmiştir. Zira Sünnetullah bu konuda gayet açık ve nettir, 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.' İnşallah 31 Mart seçimlerine de aynı azimle, aynı kararlılıkla çalışacağız."



"Bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatın bu seçimlere özellikle önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiseler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Şunu unutmayın, bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek. AK Parti, 31 Mart'ta acaba ne alacak, sandıklardan ne çıkacak? Hepsi bunu takip edecekler. Bu bakımdan atacağımız adımlar, gayretimiz çok önemli. Suriye'nin kuzeyinde, sınırlarımızın hemen dibinde bir terör koridoru oluşturmak için batılı güçlerin neler yaptığını görüyorsunuz. Aynı şekilde normal şartlarda bırakın birbiriyle ittifak kurmayı, aynı fotoğraf karesine dahi girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin, belli çevrelerin telkinleriyle emirleriyle 'al gülüm ver gülüm' pazarlıklarla nasıl bir araya getirildiğini de izliyorsunuz."



"Bu tezgahların hepsini yıktık, yıkıyoruz ve yıkacağız"



Dış politikada etkili, savunma sanayiinde bağımsız, askeri ve ekonomik olarak güçlü bir Türkiye'yi istemeyenlerin, tüm araçlarıyla sahada olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu çevreler, geçtiğimiz Ağustos ayında maruz kaldığımız gibi kimi zaman döviz kuru manipülasyonlarıyla kimi zaman da siyaset mühendislikleriyle hedeflerine ulaşmaya çalıştılar. Ulaşabildiler mi? Hayır. Elhamdülillah. Şu anda döviz düşmeye başladı, 5,2 filan buralara düştü doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Daha önce de söyledik, bunların hepsi gelip geçici. Bu da geçecek. İç siyasette, dış siyasette kurulan bu tezgahların hepsini yıktık, yıkıyoruz ve yıkacağız. Çünkü Türkiye'yi iddialarından vazgeçirmek, tekrar eski, kötü ve edilgen günlerine geri döndürmek gayelerine ulaşamayacaklar."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kara Harp Okulu'nda çok önemli bir açılış törenine katıldığını hatırlatarak, "Google, Yandex var ya işte bizim de Google'ımız hazırlandı, onun sunumunu yaptık. Küre ve Atlas olarak, artık uzaydan bütün çekimler her şey yapılabiliyor ve bunları da rahatlıkla görebiliyoruz." ifadesini kullandı.



Kendisine de bir sürpriz yapılarak, Rize'nin Güneysu ilçesinin görüntülerinin gösterildiğini anlatan Erdoğan, görüntülerin çok net olduğunu söyledi.



Artvin, Rize Havalimanı'nın şu andaki inşaatlarının ve İstanbul boğazında üçüncü köprünün, Eyüp Sultan, Beyoğlu ve Üsküdar'ın net çekimlerini gördüklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bütün bunlar şu anda artık kendi imkanlarımızla yapılır hale geldi. Allah'a hamdolsun. İşte 31 Mart seçimlerine giden bu kadro, bu öz güvenle gidiyor. Başardık, başarıyoruz. İnsansız hava araçlarımızla başarıyoruz. Silahlı insansız hava araçlarımızla başarıyoruz. Şimdi onun çok daha güçlüsünü yapıyoruz. O güçlüsü bir başka, kapılarında bizi bekletenler artık bekletemeyecekler, çünkü biz yapıyoruz."



Rusya ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Son Rusya seyahatimde de hamdolsun çok çok verimli bir seyahati gerçekleştirdik ve güneyimizde inşallah barışı da böylece sağlamış oluyoruz." dedi.



Yerel seçim süreci



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine giden süreçte görevi, konumu, makamı ne olursa olsun her bir dava arkadaşının görevinin çok ağır olacağını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Aday adaylığı sürecinde yaşanan rekabeti ve tartışmaları bir tarafa bırakarak, artık tüm kardeşlerimin, arkadaşlarımın 31 Mart akşamına yoğunlaşması gerekiyor. Fakat ben Erzurumlu kardeşlerimden sadece Erzurum için değil, Türkiye'nin dört bir yanında Erzurum var. Erzurumlu kardeşlerim var. Telefon diplomasisiyle arayacaksınız. Ankara'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki Erzurumlu kardeşimi arayacaksın, nerede varsa arayıp, hepsine hatırlatmayı yapacağız. Çünkü bu kutlu mücadelenin bize yüklediği sorumluluklar var ve biz kişisel nefsi değil, hesabi değil, hasbi davranacağız ve yola da öyle devam edeceğiz."



Erdoğan, Erzurum'da daha büyük bir başarı beklediklerini ve bütün tartışmaların geride kaldığını dile getirdi.



Bundan sonraki hedefin ise başarılarını daha da yükseklere tırmandırmak olduğunun altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Kutlu bir emaneti, ağır bir sorumluluğu taşıdığınızın bilinciyle ben çalışmalarınıza devam edeceğinize inanıyorum. Milletimizi belediyelerde en iyi hizmeti bizim vereceğimize ikna etmek için gereken her çalışmayı gerçekleştireceğiz. Özelikle kayyumlar tarafından yönetilen yerleri AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur. Erzurum teşkilatımızdan 31 Mart seçimlerinde tarihi bir zafer bekliyorum. İnşallah bu kadronun bize, milletimize ve gözlerini ülkemize yöneltmiş tüm mazlumlara beklenen sevinci yaşatacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Rabb'im yolunuzu açık eylesin, mücadelemizi zaferle taçlandırsın diyorum."



Erdoğan, seçimlerde AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edeceklere başarılar dileyerek, hizmet yarışında bayrağı devredeceklere de teşekkürlerini iletti.

