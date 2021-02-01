AK Parti Erzurum İl Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Emin Öz mazbatasını aldı - Son Dakika

AK Parti Erzurum İl Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Emin Öz'e mazbatası verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda 27 Ocak'ta düzenlenen AK Parti Erzurum 7. Olağan İl Kongresi'nde yeniden AK Parti İl Başkanı seçilen Öz, mazbatasını Erzurum Adliyesi'nde İl Seçim Müdürü Recai Varol'dan aldı.

Öz, mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrede teşkilat, belediye başkanları ve milletvekilleriyle muhteşem birlik ve beraberlik sağladıklarını belirterek, bu uyumun şehre ve yönetime ciddi manada yansıdığını söyledi.

Şehrin her kesiminden ve her meslekten insanın yönetimde bulunduğunu ifade eden Öz, "Bu dönemde bize destek veren bakanlara, milletvekillerine belediye başkanlarına ve tüm teşkilat üyelerine teşekkür ederim. Erzurum'da inanılmaz bir kongre yaptık. Öyle oldu ki artık bizim kongreden önce ve sonra diye ayrım yapılmaya başlandı. Bursa kongresini yaparken çıtayı yükselttiğimizden herkesin bizi örnek verdiği ifade edildi. Bu durum herkesin desteği ve emeği ile oldu." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de Öz'ü tebrik ederek, "Erzurum'da 50 seçkin yeni yöneticimiz var. Hepsini fert fert ve aile olarak tanıyoruz. Allah'ın izniyle Erzurum'a büyük değer katacaklar. İl Başkanımız geçen dönem fevkalade uyumlu biçimde çalıştı, Erzurum'a yapılması gerekenler neyse azami noktada gayretimiz oldu. 2023 yılında inşallah Erzurum'u özel noktaya taşıyacağız." diye konuştu.

Erzurum'da ilçe başkanları, belediye başkanları, partinin gençlik ve kadın kolları ile yeni dönemde 2023 çizgisi ve ufkunda daha özel gayretleri olacaklarını dile getiren Aydemir, şehirde parti ve belediye çalışmalarının sahaya yansıdığın aktardı.

Mazbata törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, ilçe belediye başkanları, partinin kadın ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.