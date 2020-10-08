AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Dönmez'den Çeviköz'ün açıklamalarına tepki - Son Dakika

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün açıklamalarına tepki gösterdi.

Dönmez, adliye önünde düzenlenen basın açıklamasında, Çeviköz'ün iddialarının Türkiye karşıtı bir provokasyon olduğunu savundu.

Ermenistan yetkililerince dile getirilen yalanların Çeviköz tarafından eş zamanlı olarak ifade edilmesini "manidar" bulduklarını vurgulayan Dönmez, "Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasının önünü kesmek ve Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan'ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP'den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye düşmanlarının ürettiği provokasyonları CHP'nin sahiplenmesinin son derece yanlış olduğunu dile getirerek, bu provokatif açıklamaların CHP tabanına da haksızlık olduğunu ifade etti.

Erdoğan Dönmez, Türkiye'nin tek yürek halinde Azerbaycan'ın yanında olduğunu sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına, AK Parti Gençlik Kolları İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler ve AK Parti Gençlik Kolları Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik ve AK Partililerin yanı sıra Ensar Vakfı Erzurum Şubesi ile İlim Yayma Cemiyeti Erzurum Şubesi üyeleri de katıldı.