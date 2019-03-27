Son Dakika Haberleri: AK Parti Erzurum Milletvekili Akdağ İlçe İlçe Geziyor

AK Parti Erzurum Milletvekili Akdağ İlçe İlçe Geziyor

50 dakika önce

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ 31 Mart Mahalli İdariler Seçimleri için Erzurum'da ki ilçeleri tek tek gezerek partililerle bir araya geldi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Akdağ İlçe İlçe Geziyor, System.String[]
AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ 31 Mart Mahalli İdariler Seçimleri için Erzurum'da ki ilçeleri tek tek gezerek partililerle bir araya geldi.

Milletvekili Akdağ bir haftalık programı kapsamında ilk olarak Şenkaya'da partililerle bir araya geldi. AK Parti'nin Erzurum İl Başkanlığınca Şenkaya ilçesindeki aday tanıtım programına katılan Akdağ, burada yaptığı konuşmada, mahalli idareler seçiminin ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu belirtti.

PKK'yı bölgeden temizlediklerini ifade eden Akdağ, " Eruh'ta 1983'lerde yaptığı katliamla milletimizin başına bela olan PKK terör örgütünü bu bölgelerden temizledik. Allah'a şükürler olsun huzurumuzu kaçıracak olanların bir daha bu topraklara ayak basmalarına müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız 'inlerine kadar kovalayacağız' demişti, inlerine kadar kovaladık. Sırtını terör örgütü PYD ve YPG'ye dayadığını söyleyen kişi de şu anda sırtını Türk hukukunun verdiği cezadan sonra duvarlara yaslıyor" dedi.

Milletvekili Akdağ, ardından Akşar ve Narmanlı vatandaşlarla bir araya geldi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

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