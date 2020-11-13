AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok, AGİTPA üyeleriyle gündemi değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

AGİTPA Ulusal Delegasyon Başkanlarının katıldığı daimi komite toplantısında konuşan Altınok, parlamenterin diplomasiyi ve diyalog aracılığıyla sorunların barışçıl yollarla çözümünü sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Temel hak ve özgürlüklere saygılı şekilde, işbirliği temelli adımlar sayesinde bu zor zamanların üstesinden geleceklerine inandığını ifade eden Altınok, şunları kaydetti:

"PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi pek çok terörist grupla mücadele eden Türkiye, AGİT ve AGİTPA ile ortaklaşa çalışmaya devam edecektir. AGİTPA'nın AGİT bölgesinde, Müslümanlara ve diğer dinlere mensup bireylere karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele konularında somut adımlar atmakta olduğunu biliyorum. AGİTPA, dünyada artan ırkçılık ve ayrımcılığa karşı ortak çözümler üretmek, gerekli adımları atmak için çalışmaya devam etmelidir. AGİTPA Demokrasi, İnsan Hakları ve İnsani Meseleler Komitesinin önümüzdeki dönemde hazırlanacak raporunda hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele konularının birinci öncelikle hassas bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum."

Altınok, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki 28 yıllık işgalinin resmen ve fiilen sona erdiğini belirterek, Türkiye'nin kalıcı barış için Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine dayalı olarak müzakere edilmiş bir çözümünü her zaman desteklediği aktardı.

Türkiye'nin kalıcı çözüme gidecek bu yolda gerekli her şeyi yapmaya hazır olduğunu hatırlatan Altınok, "AGİT ve AGİTPA'nın geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası barış ve istikrarı önceleyen adımlar atarak, bu ateşkesi ve taahhütleri destekleyeceğine inanıyorum" dedi.