AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: "Bugünkü CHP, Atatürk'ü ifade etmekten çok uzak" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: "Bugünkü CHP, Atatürk'ü ifade etmekten çok uzak"

11.02.2021 19:55
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bugünkü CHP, Atatürk'ü ifade etmekten çok uzak. Terörize yapılarla iş birliği halinde.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bugünkü CHP, Atatürk'ü ifade etmekten çok uzak. Terörize yapılarla iş birliği halinde." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001'de yola çıkan ve 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana iktidarını sürdüren AK Parti'nin, birçok eser inşa ettiğini, milletin hayat kalitesini yükselttiğini söyledi.

Sağlık sektöründe alınan mesafeye dikkati çeken Aydemir, Türkiye'nin birçok yerinde şehir hastanesi açtıklarını hatırlatarak, "Toplumun tamamına yakını sağlık hizmetlerinden memnuniyet ifade ediyorsa bu yatırımlardan kaynaklanıyor. Bu yatırımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkuyla gerçekleşmiştir." dedi.

Birçok ilçeye özel nitelikli sağlık yatırımları yapıldığını anlatan Aydemir, AK Parti'den önce büyükşehirlerde olmayacak durumdaki hastane binalarının artık ilçelerde bulunduğunu ifade etti.

Basın mensuplarına, Erzurum Şehir Hastanesinin fotoğrafını gösteren Aydemir, eskiden akla hayale gelmeyen bu eserin, AK Parti ile hayat bulduğunu belirtti.

Muhalif cenahın bu eserlere dikkat etmesini isteyen Aydemir, "Ceffelkalem eleştirmeyin, varsa ufkunuz, teklifiniz onları sunun. Siyah beyaza takılı biçimde tenkit getirirseniz o zaman karşılığı olmuyor. Noksanımız varsa onları söyleyin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milli Uzay Programı'nı açıkladığını hatırlatan Aydemir, "Muhalefet buna bile tenkit getirdi. Kimi, tabii içeriğinde bir şey bulamadığı için 'Sunumu kötüydü.' dedi. Kimi 'Milli bir araç gönderemezler.' gibi bir yaklaşım sergiledi. Bakış açıları böyle. Oysa biz yerli ve milli anlayışı doruklara taşımış bir siyasi kadroyuz. Allah'ın izniyle bu doruk kavramını uzayda da göstereceğiz. Çünkü uzay dorukları ifade ediyor. AK Parti, ak yaklaşım, milletimizi hep zirvelere taşıma hedefini koydu. Şimdi de Allah'ın izniyle bu hedefe doğru yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin "sığ siyaset" yaptığını dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

"İhtilal ürünü bir anayasa, milletimizin hak ettiği anayasa değildir. Bunu öteden beri söylüyoruz. Muhalefet de bu neviden ara ara dillendirmeler yapıyor. Gündeme getirdiğimiz gün hemen arkalarını dönüyorlar, samimi değiller. Birikimleri yok. Keşke AK Parti'nin yürüdüğü yolun ne olduğuna bir baksalar. Oradan bir hisse alırlar ve kendi paylarına da doğru bir rota üzerinde yürürler. Böyle bir niyetleri yok. CHP'nin tarihine iz koymuş, milletin refahına, huzuruna katkı sunan bir yatırımı var mı? Bulamazsınız, yoktur. Atatürk'ü bu işin dışında koymak lazım. Bugünkü CHP, Atatürk'ü ifade etmekten çok uzak. Terörize yapılarla iş birliği halinde. Çok açık."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: 'Bugünkü CHP, Atatürk'ü ifade etmekten çok uzak' - Son Dakika


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