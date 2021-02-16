AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: "(CHP ve HDP) PKK'yı kınamak bunların kitabında yok" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: "(CHP ve HDP) PKK'yı kınamak bunların kitabında yok"

16.02.2021 18:25
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP ve HDP'yi eleştirirken, "PKK'yı kınamak, PKK imansızlarından 'Bunlar yok edilmeli.' diye bahsetmek, asla bunların kitabında yok." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP ve HDP'yi eleştirirken, "PKK'yı kınamak, PKK imansızlarından 'Bunlar yok edilmeli.' diye bahsetmek, asla bunların kitabında yok." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP ve HDP'nin bugün düzenledikleri TBMM grup toplantılarında kullanılan PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin söylemlerin, üç aşağı beş yukarı aynı olduğunu belirtti.

CHP ve HDP'yi millet adına telin ettiğini söyleyen Aydemir, iki partiyi "PKK'yı kınamak, PKK imansızlarından 'Bunlar yok edilmeli.' diye bahsetmek, asla bunların kitabında yok." sözleriyle eleştirdi.

Aydemir, Gara'da şehit olan Türk vatandaşlarına sıkılan kurşunların aslında tüm millete sıkıldığını vurgulayarak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda bu olaya ilişkin açıklamalar yaparken milletin hissiyatını aktardığını, ancak iki bakanı sadece AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin alkışladığını ifade etti.

Muhalefetin, böylesine müşterek bir konuda kendileriyle birlik olmamasını eleştiren Aydemir, "İktidar olabilmek için HDP gibi PKK'nın arkasında duran bir yapıya şirin görünmeye çalışmak, milletten bir tokat yedirmeyecek mi size? Millet bekliyor, size fena bir şamar atacak. Bunlarla beraber olduğunuz, bu melun yapıya kapı açtığınız için bu millet sizi asla affetmeyecek." diye konuştu.

Terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Bakanlar Akar ve Soylu'ya minnettarlığını dile getiren Aydemir, TSK, Jandarma ve Emniyet personeline şükranlarını ifade etti. İbrahim Aydemir, "Bunlar Allah'ın izniyle bitecek. Bu imansızlardan, vicdansızlardan, millet ve insanlık düşmanlarından bir tane dahi kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Sonuna geldik Allah'ın izniyle. Tek üzüldüğümüz, rahatsız olduğumuz muhalif cenahın bunu görmelerine rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, bizim arkamızda olmamaları." dedi.

Aydemir, memleketi Erzurum'daki AK Parti'li belediyelerin, kar daha yere düşmeden çalışmaya başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Dün başkentte kar yağdı, Ankara karın altında kaldı. İnsanlar 10 dakikalık mesafeyi 2 saate gidemedi. Belediyecilikleri bu. Bunların belediyeden, yerel yönetimden anladıkları da bu. Hizmet hak getire. Belediye başkanı 'İnsanlar dışarı çıkmasınlar.' diyor. Çözüme bakar mısınız? Lügatlerinde yol açmak yok. CHP anlayışı hep budur. 'Yol kapalı, siz de evinizde kalın.' diye teklifte bulunuyor. Böylesine bir siyaset anlayışı bu millete ne verebilir?"

AK Parti'li Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir insan bile huzursuz olmamalı." yönünde tembihte bulunduğu partisinin yerel yöneticilerinin ellerindeki tüm imkanları gece gündüz demeden vatandaşın hizmetine sunduğunu vurguladı.

Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Erzurum, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir: '(CHP ve HDP) PKK'yı kınamak bunların kitabında yok' - Son Dakika


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