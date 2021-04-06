AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

06.04.2021 17:09
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek, "Bu faullü yaklaşıma, millet iradesini ifade eden milletvekillerinden destekler geldi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek, "Bu faullü yaklaşıma, millet iradesini ifade eden milletvekillerinden destekler geldi. Bizi asıl yaralayan, üzen tarafı da bu oldu." dedi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, iktidara geldiği günden bu yana faullü yaklaşımlara muhatap olduğunu söyledi.

Vesayet odaklarının, 2002'den beri ellerini yönetimden bir türlü çekmediğini dile getiren Aydemir, "Bunları her defasında bertaraf ettik. 15 Temmuz öyle bir noktaya getirdi ki kanlı bir ihtilale kadar gittiler. Milletçe hadlerini bildirdik ama bunlar tükenmiyor. Bu, öyle bir damar ki bu faulü biteviye yapmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

"104 emekli amiralin, muhtıra mahiyetli bir metin hazırladığını" hatırlatan Aydemir, "Millet iradesini hiçe sayan bir yaklaşımla, sözüm ona makulmüş gibi görüntü verip arkasında sopa gösteren ve silahlı güçlere, 'Bakın biz silahsız olduğumuz halde bunu yapabiliyoruz. Siz niye yapmıyorsunuz?' gibi işaret veren bir açıklama yaptılar. Bu açıklamanın gece yarısı olması bile başlı başına bir mesaj taşıyor. Siz kimsiniz? Ne hadle bunu yaparsınız?" ifadelerini kullandı.

İbrahim Aydemir, milletin infial halinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu faullü yaklaşıma, millet iradesini ifade eden milletvekillerinden destekler geldi. Bizi asıl yaralayan, üzen tarafı da bu oldu. Herkesin müteyakkız olması gerekiyor. Su uyur, düşman uyumaz. Askeri uyutmayacağız. Asker kim? Bütün bir millet. Milletçe alesta vaziyetteyiz. Bunların, 15 Temmuz'u bir daha yaşatma gibi bir özlem içinde olduklarını gördük. 104 amiral dışında diğer uçlar nedir? O uçları mutlaka birleştirmek lazım. Adalet mekanizması bunlardan gereken hesabı soracaktır. Sığındığımız yer, hukuktur. Bizim yegane destek aldığımız yer milletimizdir. Milletimizin irfanı her şeyi çözüyor, müthiş bir dekoderdir. CHP'nin kodlarının ihtilal, darbe üzerine kurulu olduğunu milletimiz biliyor ve geldiğimiz nokta bunu bir kez daha teyit etmiştir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika


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