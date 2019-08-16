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AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir'den MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'a ziyaret

43 dakika önce

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir'den MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'a ziyaret, System.String[]
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

MHP Erzurum İl Başkanlığında gerçekleşen görüşmede Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği hakkında ne denli önemli olduğunu, bu ittifakın devletin bekası yönünde elzem olan bir birliktelik olduğu ve bu ittifakın mili birlik ve beraberliğe olan katkısı, ülkede tesis edilen huzur ve istikrarın daha da büyüyerek 2023 lider ülke Türkiye vizyonuna ulaşması için özveriyle çalışmalarımıza devam edileceğini, daha sonrada Erzurum'un sorunları ve bu sorunların çözümleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yaptığı bu ziyaretten son derece memnuniyet duyduğunu ifade ederek, MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş'a ve nezdinde MHP camiasına teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş bugünün anısına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e Üç Hilal işlemeli Oltu taşı tespih hediye etti. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
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