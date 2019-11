AK Parti Erzurum Milletvekili Ban:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik "Lütfen, bu kadına haddini bildirin" sözlerini eleştiren AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, "28 Şubat sürecinin utanç günlerini hatırlatan bu zihniyeti taşıyanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz" dedi.



Yazılı bir açıklama yapan Taşkesenlioğlu Ban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"CHP Grup Başkanvekilinin tarihe gömülen ayrıştırıcı, ırkçı, kadını aşağılayan söylemi sadece AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'i değil; tüm kadınların hak ve onurunu zedelemiştir. 28 Şubat sürecinin utanç günlerini hatırlatan bu zihniyet, aynı zamanda eski Türkiye'nin özlemini de dile getirmiştir. 28 Şubat sürecinde kadınlarımız, eğitim ve çalışma hakları temelinde olmak üzere; onları ayrıştıran ve ötekileştiren bir sisteme mahküm edilmiştir. Merve Kavakçı'ya yöneltilen "bu kadına haddini bildirin" ifadesi yirmi yıl sonra faşizanca yeniden söylenmiştir. AK Parti olarak ve özellikle Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi ve eksik olanların kazandırılmasıyla birlikte Türk kadını hak ettiği yeri ve önemi daha da ileriye taşımıştır ve taşımaya da devam edecektir. Millete had bildirenler, girdikleri her seçimde millet tarafından hadleri bildirilerek aslında bir dersle karşı karşıya kalmaktadırlar. Ancak bu dersi anlayabilecek ferasetten maalesef yoksundurlar. Şu bir gerçektir ki; bizler bundan sonra her satıhta ve her zeminde birlik ve beraberlik içinde dayanışma ve kardeşliğimizi güçlendirerek Türkiye Cumhuriyeti devletini muhasır medeniyetler seviyesine taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Başta Engin Özkoç'u ve bu zihniyeti taşıyanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz." - ERZURUM