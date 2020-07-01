AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "Ahlaki zeminin bozulmaması için sosyal medya hayati... - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "Ahlaki zeminin bozulmaması için sosyal medya hayati...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "Ahlaki zeminin bozulmaması için sosyal medya hayati önemdedir.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "Ahlaki zeminin bozulmaması için sosyal medya hayati önemdedir."

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ANKARA - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Meclis zemininde bu konunun mutlaka behemahal çözülmesi lazım. Sosyal medya her türlü hakkı, hukuku infal edilir, oradan istediğini söylenir zemlini olmaktan çıkarılmalıdır. Ahlaki zeminin bozulmaması için hayati önemdedir" dedi.

AK Partili Aydemir, AK Parti İzmir milletvekili Yaşar Karapınar ile birlikte basın açıklaması yaptı. Aydemir, sosyal medya zemini ahlaki yapıyı deforme etmek için oluşturulmuş bir zemin olmadığını belirterek, "Bunlar için gerekenin adli makamlarca hukuki zeminde yapılması gerekiyor. Berat beyin bir evladı oluyor. Bunun üzerinden kendine, eşine bu neviden yönelmeyi kınıyoruz, nefretle anıyoruz. Bunların bir daha yaşanmaması için özellikle hepimizin bu konuya dikkat çekmemiz lazım. Meclis zemininde bu konunun mutlaka behemahal çözülmesi lazım. Sosyal medya her türlü hakkı, hukuku infal edilir, oradan istediğini söylenir zemlini olmaktan çıkarılmalıdır. Ahlaki zeminin bozulmaması için hayati önemdedir. Sosyal medya, bütün değerleri alt üst edip, olmamışı olmuş gibi gösteren ve bunun biteviye yayan zemin haline geldi" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: 'Ahlaki zeminin bozulmaması için sosyal medya hayati... - Son Dakika

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