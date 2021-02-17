AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir: "Cumhurbaşkanımız bu ülkenin teminatıdır ve şehitlerimizi en aziz tutan liderdir" - Son Dakika

AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir: "Cumhurbaşkanımız bu ülkenin teminatıdır ve şehitlerimizi en aziz tutan liderdir"

17.02.2021 18:51
AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir:

AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, "Cumhurbaşkanımız bu ülkenin teminatıdır, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünün teminatıdır ve şehitlerimizi en aziz tutan liderdir.

AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, "Cumhurbaşkanımız bu ülkenin teminatıdır, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünün teminatıdır ve şehitlerimizi en aziz tutan liderdir. Şehit ailelerini başımızın üstünde tutan liderdir. Cumhurbaşkanımıza bu neviden suçlamalar müfteriliktir, edepsizliktir, terbiyesizliktir" dedi.

Aydemir, AK Parti Uşak milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir ve Mersin milletvekili Ali Cumhur Taşkın ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Aydemir, bazı milletvekillerinin basın toplantısı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladıklarını belirterek "'13 kişinin katilleri arasında, birer kurşunla katledilmesinin ortakları arasında bu işe sükut edenler, sessiz kalanlar, PKK adını terennüm etmekten imtina edenler var' diyoruz. Bir basın toplantısı, açıklaması, sosyal medya paylaşımı düşünün ki, 'Terör nereden gelirse gelsin' diye başlayan bir açıklama. Terör nereden gelirse gelsin değil arkadaşlar. 13 kişinin katili PKK imasındandır. Kim söylemiştir bunu? Kemal Kılıçdaroğlu. Onun bu söyleminden dolayı HDP'liler şımarıklığı almışlar ayyuka çıkarmışlar. Cumhurbaşkanımız bu ülkenin teminatıdır, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünün teminatıdır ve şehitlerimizi en aziz tutan liderdir. Şehit ailelerini başımızın üstünde tutan liderdir. Cumhurbaşkanımıza bu neviden suçlamalar müfteriliktir, edepsizliktir, terbiyesizliktir. AK Parti memleketin, ülkenin birliğini, bütünlüğünün sigortasıdır. 13 insanın gencin katledilmesinde onların parmağı vardır" dedi.

Aydemir, Türkiye'nin gıptayla takip edilen bir ülke olduğunu belirterek, "Milli Uzay Projesi'nin ayağıdır Doğu Anadolu Gözlemevi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yapılanma. Erzurum kış turizminin payitahtı bir ilimiz. Çok sayıda insanımız Palandöken'e gittiğinizde hınca hınç dolu olduğunu görürsünüz. Ülkemizin 81 ilinden misafirler geliyor. Bu zemini hazırladığı için Cumhurbaşkanımıza minnettarım. Erzurum'da dağın güzelleşmesinden sonra Erzurum Büyükşehir Belediyemizin müzahereti ile çok özel bir zemin oluştu. Bundan dolmayı Büyükşehir Belediyemize ve Valiliğimize teşekkür ediyorum. Kış turizmine aylak olacak başka bir turizm almanı açıldı. Orada uzayın derinliklerini görebilecekler. Haziran ayında işlevsel hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Uşak Milletvekili İsmail Güneş Covid döneminde esnafın durumuna dikkat çekerek, muhalefet partilerinin esnafın durumundan siyaset yaptıklarını ifade etti. Güneş, "Devletimiz hem çalışanların hem de esnafımızın yanında olmaya çalışmıştır, yanında olmaya devam edecektir. Bugüne kadar doğrudan destek anlamında 19 milyon vatandaşımıza 52 milyar 720 milyon TL destek yapılmıştır. Esnaflarımıza kira yardımı adı altında yaklaşık 5 milyar TL yardım yapılmıştır. 2019 yılına göre hasılasında düşüklük olanlara devletimiz yardım etmektedir" şeklinde konuştu.

Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uşak'a gitmekle ilgili bir sorununun olmadığını belirterek, Uşak halkının sorunlarını Cumhurbaşkanı'na ilettiklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Mersin milletvekili Ali Cumhur Taşkın ise Yunus Emre'den bahsederek, ahlaki değerler, ortaya koyduklarıyla güzelliklere imza attığını ifade etti. Taşkın, "2021 yılı Türk Dili ve Kültürü en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıldönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlanma etkinlikleri arasına alınmasından ardından, Cumhurbaşkanlığımız bir genelge yayınlayarak 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan etti. Bu kapsamda Dünya Dili Türkçe adıyla yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek etkinliklerin ilki 'Bizim Yunus' adıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'de gerçekleşti" diye konuştu. - ANKARA

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız bu ülkenin teminatıdır ve şehitlerimizi en aziz tutan liderdir' - Son Dakika


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